Fabíola Molina diz que suspensão não muda sua rotina

A nadadora, porém, não terá grande prejuízo com a pena. Impedida de competir até o dia 20 de abril, ela só perderá uma das três competições escolhidas pela CBDA como seletivas olímpicas. Fabiola não disputará o Campeonato Sul-Americano de Belém, no Pará, em março, mas estará apta a competir no Troféu Maria Lenk e na Tentativa Olímpica, ambos no Rio, em maio. Por isso, ela afirma que a punição não muda sua rotina.

"A decisão do CAS me foi comunicada no final do ano passado, portanto eu já sabia da notícia. Apesar dessa decisão, minha vida continua a mesma e minha preparação não muda em nada", disse Molina, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, um dia depois de ser anunciada a punição imposta pelo CAS. Ela segue treinando em Jacksonville, nos Estados Unidos, ao lado do marido e também nadador Diogo Yabe.

A nadadora, que testou positivo para a substância metilhexanamina, na época da divulgação do doping justificou o resultado alegando o consumo de um sachê de amostra grátis de um suplemento alimentar, enviado por um laboratório norte-americano. No comunicado, ela reforçou que não se dopou intencionalmente.

"Foi constatado que eu não tive a intenção de melhorar performance, e que não prejudiquei nenhuma atleta. Não foi fácil passar o que eu passei, mas graças a Deus, já consegui superar o fato ocorrido", disse Molina que é especialista nos 100 metros costas.

"Tive resultados muito positivos ano passado como ser a melhor atleta feminina do campeonato Brasileiro Troféu José Finkel e do Brasileiro Open, e também ser medalhista nos Jogos Pan Americanos e nos Jogos Mundiais Militares. Agradeço muito o apoio e carinho que tenho recebido nesses momentos difíceis que passei", lembrou Molina, que vai tentar se classificar para sua terceira Olimpíada.