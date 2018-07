Fabíola Molina vence nos 100 metros costas em Guaratinguetá

A experiente Fabíola Molina não deu chances para as rivais e venceu neste domingo a prova dos 100 metros costas no Torneio Open de natação, disputado em piscina curta (de 25 metros) em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

A atleta de 35 anos fez o tempo de 59s26, à frente de Fernanda Alvarenga, com 1min01s11, e Natália Diniz, com 1min01s54. Molina aproveitou a competição para se preparar para o Mundial de piscina curta, entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Nos 100 metros masculino, Gabriel Mangabeira ficou com o ouro ao bater o recordista sul-americano Guilherme Guido por apenas 12 centésimos: 50s88 a 51s00. Mangabeira repetiu o feito do sábado, quando vencera a mesma prova, no Campeonato Brasileiro Sênior, disputado simultaneamente em Guaratinguetá.

Também subiram ao lugar mais alto do pódio neste domingo Manuella Lyrio (400 m livre), Lucas Kanieski (400 m livre), Julia Gerotto (200 m borboleta) e Lucas Salatta (200 m borboleta).

Estes últimos resultados garantiram o título do Torneio Open por equipes ao Pinheiros, que já havia vencido as cinco edições anteriores da competição. O clube paulista somou 633 pontos e ficou à frente do Minas Tênis, com 316, e do Flamengo, com 140,5. Unisanta e Corinthians/São Bernardo vêm na sequência, com 136 e 111 pontos, respectivamente.