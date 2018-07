Fabrício participa normalmente de treino e deve jogar Se tudo der certo, o volante Fabrício estará em campo amanhã contra o Ituano. O jogador participou normalmente dos treinamentos no CT da Barra Funda e não mostrou qualquer limitação na panturrilha esquerda, foco da lesão que o tirou de combate desde 22 de fevereiro. "Outro dia saiu do treino com dores. Hoje (ontem) treinou normalmente. E quem faz isso dá a resposta de que precisamos", afirmou o técnico Emerson Leão.