Fabrício pede 'mentalidade vencedora' no São Paulo

SÃO PAULO - Conhecido por sua liderança em campo, o volante Fabrício ainda nem foi apresentado oficialmente no São Paulo, mas já deixou seu recado para o elenco. Recém-contratado, o reforço pediu "mentalidade vencedora" aos futuros companheiros do seu novo time.

"Um time como o São Paulo precisa ter mentalidade vencedora, tem de sofrer com a derrota, ficar com vergonha. Eu sou assim. A derrota me incomoda demais. Tem de querer vencer sempre, independentemente de como seja, jogando bonito ou na raça", declarou o jogador de 29 anos, que veio do Cruzeiro.

Em seu primeiro contato com a camisa do São Paulo, para uma sessão de fotos para o site oficial, Fabrício revelou que está realizando um sonho no clube paulista. "Sempre alimentei o sonho de jogar aqui. Admiro o São Paulo pela estrutura, pelos profissionais, por levar tudo tão a sério. Em menos de um dia no CT eu já vi que todos os funcionários vestem a camisa, é muito bacana", comentou.

"Por isso que a primeira opção sempre foi o São Paulo. Estou com muita expectativa. O time já é forte e vai se reforçar ainda mais. Quero deixar meu quadro na parede e podem ter certeza que venho pra ser campeão", prometeu.