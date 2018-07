Fabrício tem lesão de ligamento e fica seis meses fora O drama de Fabrício parece não ter fim. Após finalmente se recuperar de lesões musculares, o volante viu sua vida voltar a ser um inferno ao ter confirmada uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo depois de pisar em falso no gramado do Morumbi no domingo. O jogador precisará passar por cirurgia e deve ficar seis meses afastado. Desde que chegou ao Morumbi, em janeiro, ele disputou apenas 102 minutos de jogo, diluídos em quatro partidas.