Fabrício volta, mas STJD ameaça Cruzeiro O volante Fabrício deve ser liberado pelos médicos do Cruzeiro para a partida contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda. Apesar de ainda sentir dores no abdome, o resultado de uma ressonância magnética descartou a possibilidade do desconforto ser causado por hérnia e a maior probabilidade é de que seja apenas irritação na cicatriz de cirurgia feita em 2008.