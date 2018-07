Fabricio Werdum tem a chance de conquistar o cinturão no UFC

O brasileiro Fabricio Werdum tem a chance de conquistar o cinturão interino dos pesados no UFC neste sábado, na Cidade do México. Ele vai enfrentar Mark Hunt, da Nova Zelândia, para tentar ficar com o título que pertence a Cain Velasquez, que está machucado e terá de abrir mão momentaneamente da conquista. Aos 37 anos, o gaúcho de 1,93 m acha que chegou o seu momento no MMA. "Eu quero o cinturão. Treinei a minha vida inteira para isso", disse Werdum, que é especialista no jiu-jítsu.

Ele sabe que terá muito trabalho se tentar ficar em pé com o adversário de 40 anos, conhecido por ter uma mão bem pesada. O brasileiro pode usar a envergadura a seu favor - Hunt tem 1,77 m de altura -, mas sabe que não pode vacilar na frente do rival. Vitor Belfort, que já foi dono de cinturão do UFC, sabe que seu conterrâneo precisa entrar focado no octógono. "Vamos aguardar para ver o resultado. É o treinamento que faz o campeão. Acho que se a luta for para o chão, o Hunt não terá chance", diz Belfort.

O evento é o primeiro realizado pelo UFC no México e a expectativa é de casa cheia. Werdum conta com a simpatia do público, até porque tem se esforçado para falar espanhol e na sexta-feira, após a pesagem, pediu para os fãs cantarem "Cielito lindo", um clássico para os mexicanos, que foram ao delírio. A programação inclui ainda duas lutas pelas finais do The Ultimate Fighter Latin America, o reality show de lutadores, e uma luta pela categoria feminina.

Confira a programação do UFC 180:

CARD PRINCIPAL

Peso pesado: Fabricio Werdum x Mark Hunt

Peso meio-médio: Jake Ellenberger x Kelvin Gastelum

Peso pena: Ricardo Lamas x Dennis Bermudez

Peso meio-médio: Augusto Montaño x Chris Heatherly

Peso meio-médio: Edgar García x Hector Urbina

CARD PRELIMINAR

Peso pena: Yair Rodríguez x Leonardo Morales (Final do TUF Latin America)

Peso galo: Alejandro Pérez x José Quiñonez (Final do TUF Latin America)

Peso galo: Jessica Eye x Leslie Smith

Peso pena: Gabriel Benítez x Humberto Brown

Peso galo: Henry Briones x Guido Cannetti

Peso galo: Marco Beltrán x Marlon Vera