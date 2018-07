Facebook lança página para 'simplificar' Olimpíada de Londres

A página Explore London 2012, que levou 18 meses sendo feita, marca o ponto culminante de uma parceria entre o COI e o Comitê Organizador local (Locog), com informações sobre atletas, modalidades e países.

"Acho que tudo que simplifica ou que facilita um pouco entender ou seguir as pessoas que você gosta tem de ser uma coisa boa", disse Mark Adams, diretor de comunicações do COI.

O COI disse que a página é parte de um projeto não-comercial com o Facebook, que ficará sujeito às rígidas regras olímpicas relativas a patrocínios, marketing e exibição de vídeos. Isso significa que o Facebook não poderá colocar anúncios ao redor da página, e que os atletas não poderão postar vídeos em que apareçam nas instalações olímpicas.

Christian Hernandez, diretor de plataformas de parcerias do Facebook para Europa, Oriente Médio e Ásia, disse que até agora as emissoras de TV ditavam o que as pessoas podiam ver fora dos estádios, mas que isso vai mudar na era das mídias sociais, em que o usuário tem mais poder para escolher o que deseja assistir.

A página do Facebook indicará as diferentes competições em curso num dado momento, mostrando quais canais estão exibindo cada prova. Em alguns casos, será possível também assistir on-line.

(Reportagem de Sarah Young)