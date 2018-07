'Falam de um jeito que parece que o time não tem qualidade'

Estudioso, até nas horas vagas pesquisando sobre os adversários (deixando até de namorar, como revela, a contragosto de dona Rose) e também buscando os erros de sua equipe para corrigi-los, Tite está perto de consolidar seu nome no hall de treinadores tops, para muitos onde já está.

Ganhar a final da Libertadores do Boca seria, para esse simpático gaúcho de Caxias do Sul, de 51 anos, a consagração por anos e anos de dedicação à bola. E a chance de entrar de vez para a história corintiana. "Não tenho essa pretensão, apenas orgulho do trabalho que estou fazendo", mostra humildade o 'cara' que para muitos, é o principal responsável pela chegada corintiana às finais, até mesmo pelo time, com o qual ele sempre procura dividir os méritos. "Sem atleta de qualidade não se chega a lugar algum. As pessoas falam de um jeito que parece que esse time não tem qualificação." / F.H.