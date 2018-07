Falcão assume o comando do Inter

Paulo Roberto Falcão, um dos maiores, senão o maior ídolo do Internacional, é o novo comandante da equipe gaúcha. O ex-volante substitui Celso Roth, demitido na sexta-feira. A apresentação oficial do novo treinador colorado, de 57 anos, acontece hoje, às 17h30, no Beira-Rio. Julinho Camargo, ex-técnico do Novo Hamburgo, será seu auxiliar.

Falcão tem enorme identificação com o Internacional. Revelado nas categorias de base da equipe, em 1973, ele carrega, no currículo, oito conquistas com a camisa colorada. Além do tricampeonato brasileiro com o clube em 1975/76 e 79, ele ergueu a taça do Campeonato Gaúcho em cinco oportunidades: 73, 74, 75, 76 e 78.

Será a segunda passagem de Falcão na direção do time. Na primeira, em 1993, não obteve êxito, caindo rapidamente. Foram 14 partidas, com 5 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, desempenho de apenas 47,61%. Desde 1995, ele não trabalha como treinador.

Falcão chega ao Inter com duas missões: levar a equipe ao título do segundo turno do Gaúcho e, consequentemente, à decisão com o Grêmio, e à segunda fase da Libertadores. O Inter joga dia 19 com o Emelec, no Beira-Rio. Avança com empate, mas a meta será ganhar, para passar em primeiro da chave.

Ontem, o Inter fez 6 a 2 no Canoas e pega o Santa Cruz nas quartas de final do 2.º turno do Gaúcho. O Grêmio vai enfrentar o Ypiranga.