Falcao brilha e a sensação Colômbia faz nova vítima

Em um grande jogo do atacante Falcao García, do Atlético de Madrid, a Colômbia bateu o Paraguai, lanterna das Eliminatórias com apenas quatro pontos, por 2 a 0, em Barranquilla. García marcou os dois gols dos colombianos, um aos seis e o outro aos 43 minutos do segundo tempo e chegou a cinco nas Eliminatórias. Com a vitória, a seleção do técnico argentino José Pekerman segue firme em busca de uma das quatro vagas diretas do continente sul-americano para a Copa de 2014 no Brasil.

Foi a terceira vitória seguida dos colombianos, que já vinham de goleada no Uruguai por 4 a 0 e 3 a 1 no Chile, de virada. Em todas elas, Falcao foi o destaque com gols e grande apresentação.

Ontem, ele fez duas pinturas. O primeiro com direito a drible desconcertante, deixando o zagueiro no chão, e chute no ângulo de Diego Barreto.

No segundo, Falcao mostrou classe para dominar entre os zagueiros e bater por cobertura.

Terça-feira as seleções do continente voltam a campo na abertura do segundo turno das eliminatórias - a Colômbia folga.

Na cola. Outra seleção a dar enorme passo rumo a uma das quatro vagas foi o Equador. Em Guayaquil, a seleção buscou a virada sobre o Chile e venceu o jogo por 3 a 1. Com o resultado, os equatorianos somam os mesmos 16 pontos da Colômbia.

Paredes, contra, colocou os chilenos em vantagem aos 24 minutos, mas Caicedo mostrou estar com o faro de gol apurado ao empatar aos 32 da primeira etapa e virar aos 10 do segundo tempo. Castillo definiu a vitória já no final da partida.

Empate frustrante. Em La Paz, Bolívia e Peru fracassaram na tentativa de se aproximar da zona de classificação para o Mundial com um empate ruim para ambos por 1 a 1.

Os peruanos até iniciaram melhor a partida. Foram para cima e foram premiados com gol de Mariño, aos 21 minutos, em chute de fora da área.

A entrada de Marcelo Moreno, atacante do Grêmio, após o intervalo, contudo, estragou a festa dos peruanos. O jogador mudou o rumo da partida deixando a Bolívia mais ofensiva.

Sufocando, a seleção da casa chegou ao empate logo aos seis minutos, com Chumacero, também de fora da área. Os bolivianos pressionaram até o fim, mas não conseguiram o gol da vitória.