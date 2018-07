Falcão crê que empate contra a Ponte Preta vai dar confiança ao Internacional

"Acho que o time tirou um peso das costas com este empate, que quebra a série de cinco derrotas seguidas. Além disso, os jogadores não sentiram o segundo gol que saiu aos 50 segundos e nem com a expulsão de um dos nossos volantes (Fernando Bob) com menos de 15 minutos. E temos que dar méritos à Ponte Preta que é um adversário muito forte ao lado de sua torcida", disse, em tom de confiança.

Paulo Roberto Falcão ainda ressaltou que o primeiro gol gaúcho, marcado por Valdívia, é fruto de treinamento. E reforçou que só teve tempo de fazer seis treinamentos em duas semanas de trabalho. "Foram três treinos na primeira semana e mais três nesta última. É pouco ainda para a gente compactar um time de futebol, que é uma coisa complicada". Disse também que ainda estuda o plantel e que já tem "convicções em alguns pontos, mas em outros ainda não" e que isso vai acontecer com mais trabalho.

"Não podemos dormir com este resultado porque há muito ainda o que fazer. Amanhã (segunda-feira) a gente recomeça o trabalho porque temos que melhorar e muito pra chegar no ponto ideal que consideramos", afirmou o técnico. O empate é um motivo a mais para readquirir a confiança e buscar uma evolução técnica e tática.

Sobre a volta de Valdívia, que vem de recuperação de uma cirurgia, Paulo Roberto Falcão foi claro que "falta ritmo a ele" então o utilizou por 60 minutos, dentro do que foi estabelecido pelo departamento físico. "Ele saiu porque estava no seu limite e também aproveitamos um homem mais alto (Ariel) e deu certo".

Eleito quase que de forma unânime pela imprensa gaúcha como "o melhor em campo", o goleiro Marcelo Lomba também acha que o segredo da reação do time foi "o trabalho e a união que todos têm demonstrado para superar esta situação difícil". Ele não vê a disputa pela posição com Danilo Fernandes como um problema, mas uma solução. "O Danilo é meu amigo e está machucado. Mas vamos trabalhar unidos em prol do clube e quem estiver melhor vai jogar".

VEM CORINTHIANS! - De repente, o empate que caiu do céu virou motivação para o Internacional na sequência da competição, focando o confronto diante do Corinthians, no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada. Para o diretor de futebol, Carlos Pellegrini "é o momento da torcida ir ao estádio e empurrar nossos jogadores que tiveram muita raça para buscar o empate".

Além de Danilo Fernandes, machucado, o time não vai ter o volante Fernando Bob, que foi expulso. Mas terá a volta do meia Seijas, que cumpriu suspensão. Além disso, há muita expectativa pela estreia do uruguaio Nico Lopes, destaque na Copa Libertadores.

Apesar de tantos tropeços seguidos e a sequência de oito jogos sem vitória, com cinco derrotas seguidas e três empates, o Internacional ocupa a 10.ª posição com 21 pontos. Está distante quatro pontos do Figueirense, com 17, primeiro na zona de descenso.