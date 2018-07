Falcão critica técnico que vê Espanha invicta há 118 jogos no futsal

SÃO PAULO - Melhor jogador de futsal do planeta, Falcão teve papel fundamental na conquista do Mundial da Tailândia, no mês passado, pela seleção brasileira. Com um gol decisivo na final diante da Espanha, o astro ajudou o Brasil a ganhar a decisão por 3 a 2 e faturar o sétimo título mundial de sua história na modalidade. Desta forma, o jogador encerrou 2012 com chave de ouro. Porém, ele mostrou irritação ao comentar o fato de que o técnico da seleção espanhola, José Venancio López, afirmou, em uma recente entrevista, que o seu país está invicto há 118 jogos na modalidade.

Por meio de sua página no Twitter, Falcão criticou o comandante espanhol por ter ignorado a derrota sofrida diante dos brasileiros, que ganharam por 3 a 2 graças a um gol de Neto, a 19 segundos do fim da segunda etapa da prorrogação, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

"Creio que houve uma época de ouro desde o Mundial da Guatemala (realizado em 2000) em relação a títulos conquistados, mas também creio que marcamos época porque temos estado há quase sete anos sem perder. Para ser exato, estamos há 118 jogos sem perder", disse o treinador, em entrevista ao site oficial da Federação Espanhola de Futebol.

Ao saber das declarações de López, Falcão não escondeu a irritação e na sua primeira mensagem para comentar o assunto atacou: "Falta de humildade!! Esse treinador não ganhou nada ainda!! Técnico espanhol ignora derrota para Brasil no Mundial de Futsal".

O craque não parou por aí e publicou mais três mensagens com recados diretos ao treinador espanhol, sendo que em uma delas lembrou que a Espanha passou a ganhar força no cenário do futsal ao naturalizar jogadores brasileiros. "Nunca naturalizamos espanhóis!! Eles ''SEMPRE'' naturalizaram brasileiros!! Perderam dois Mundiais seguidos, e vêm com esse papinho de não perder!!", disse Falcão, se referindo ao fato de que a Espanha também foi batida pela seleção brasileira na final do Mundial de 2008, realizado no Brasil, onde o time nacional triunfou nas cobranças de pênaltis diante dos espanhóis.

Grafando algumas palavras em letras maiúsculas e terminando as frases com exclamações, para enfatizar a sua irritação, Falcão também destacou que o Brasil já tem sete títulos mundiais, sendo cinco deles sob a chancela da Fifa e dois pela extinta Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão).

"A história não vai dizer isso!! (que a Espanha está invicta) Vai dizer apenas que temos 7 estrelas!!! Corre atrás!!! Ganhamos porque sempre respeitamos!! Talvez essa seja a resposta para as derrotas!!! Brasil = MELHOR FUTSAL DO MUNDO!! E ponto final!!", encerrou Falcão, para em seguida esclarecer que não tem nada contra o povo espanhol, apontando que conta com vários fãs no país europeu.