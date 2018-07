Falcão faz as pazes com a Confederação e volta à seleção brasileira de futsal O racha dentro da Confederação Brasileira de Futsal chegou ao fim nesta terça-feira. Após reunião realizada na semana passada, os jogadores anunciaram acordo com a direção da entidade para retornar à seleção brasileira, após boicote iniciado no começo do ano. Liderados por Falcão, o grupo, que conta ainda com atletas como Rodrigo e Tiago, fez as pazes com o presidente Marcos Madeira.