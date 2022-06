Falcão fecha com Luva de Pedreiro para ser seu novo empresário: 'Receba o que for seu'

O influenciador Luva de Pedreiro (Iran Ferreira) tem um novo empresário. A lenda do futsal Falcão passará a agenciar a carreira do jovem, cujos vídeos nas redes sociais viralizaram em todo o mundo nos últimos meses. O acordo foi oficializado nesta terça-feira. Luva de Pedreiro enfrentou problemas com seu ex-agente, Allan Jesus, e encerrou o vínculo entre as partes na última semana.

"RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro!Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão dia a dia com você e colocará tudo na mesa pra que vocês decidam! Não somos seus donos, não temos cadeira cativa pra nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran “Luva de Pedreiro”, será bem vinda! Seja bem vindo, da forma e do jeito que VOCÊ DECIDIR!", escreveu Falcão no Instagram.

Luva de Pedreiro x Allan Jesus: entenda o caso

O mês de junho foi complicado na relação entre Luva de Pedreiro e o agora ex-empresário Allan Jesus. As duas partes estão em conflito por questões financeiras. No dia 20, Iran Ferreira, com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, anunciou que iria paralisar a produção de vídeos.

Com cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Luva de Pedreiro terminou as relações com o empresário Allan Jesus após ambos entrarem em rota de colisão por questões financeiras. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, o influenciador teria na conta corrente somente R$ 7,5 mil. O agente negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estão programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões.

Allan Jesus anunciou recentemente que contratou uma perícia para auditar recibos e notas bancárias do que foi investido na parceria com o influenciador, com quem sua empresa possui contrato até 2026. Segundo ele, cerca de R$ 200 mil foram gastos com "despesas do projeto e despesas pessoais do Iran". A empresa de Allan, a ASJ Consultoria, afirma ainda que a rescisão com o influenciador não foi comunicada formalmente. "A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet de um suposto novo agenciamento, o que poderia configurar quebra de exclusividade", informou em nota.

Como Luva de Pedreiro ficou famoso e ganhou o mundo?

Natural de Quijingue, pequena cidade de 27 mil habitantes a 320 quilômetros de Salvador, na Bahia, Iran Ferreira ganhou destaque nas redes com vídeos publicados no Instagram e no Tik Tok. Em um campo de várzea, ele mostra a sua habilidade com chutes no ângulo, seguido do bordão "receba!".

Autointitulado Luva de Pedreiro — adereço que começou a usar para imitar os jogadores se protegendo do frio no inverno europeu —, os vídeos do jovem rapidamente viralizaram pelo mundo da bola. Neymar, jogadores do Bayern de Munique, Nenê (Vasco), e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo já reverenciavam o talento do baiano, que é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram (14 milhões).

De lá para cá, Iran Ferreira passou a crescer cada vez mais: teve a oportunidade de assistir à seleção brasileira jogar no Maracanã, andou de avião pela primeira vez, viu a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool in loco e lançou uma linha de roupas casuais.