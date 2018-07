Falcão fecha seu primeiro treino no Inter A maior parte do primeiro treino de Paulo Roberto Falcão como técnico do Internacional, ontem, foi realizada com portões fechados. O treinador, que assumiu na segunda-feira prometendo um futebol alegre, frustrou a expectativa de cerca de 80 torcedores que foram ao Beira-Rio, entre eles alguns do interior do Rio Grande do Sul. Eles chegaram ao estádio convictos de que veriam o antigo ídolo do time em ação, mas ficaram decepcionados.