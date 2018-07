Falcão fica em 2º e português é o melhor do mundo no futsal

Campeão brasileiro pela oitava vez em 10 anos, o ala Falcão, de 37 anos, foi superado pelo português Ricardinho na disputa do prêmio de melhor de 2014 no futsal. A votação, envolvendo jogadores, técnicos, árbitros e especialistas, é organizada pelo site Futsal Planet sob a chancela da Fifa.

Falcão, melhor do mundo em 2004, 2006, 2011 e 2012, recebeu um total de 680 pontos, contra 846 de Ricardinho. O terceiro lugar também ficou com um brasileiro, Gabriel Lima, que defende a seleção italiana - da qual é capitão. Entre os 10 melhores, o Brasil ainda teve Gadeia (o craque da última Liga Futsal) e Rodrigo (capitão da seleção brasileira).

Pelo quarto ano seguido, a seleção brasileira foi eleita a melhor do mundo, sendo seguida por Espanha e Itália. O ex-jogador Cacau ficou em terceiro na disputa de melhor técnico de clube apesar de ter vencido o Mundial pelo Kairat Almaty, do Casaquistão. O Barcelona levou o prêmio como melhor equipe do mundo, deixando o Brasil Kirin, time de Falcão, em terceiro.

No feminino, só deu Brasil, com Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo, a Amandinha, sendo eleita a melhor do mundo pela primeira vez. Ela superou a tricampeã Vanessa (2010 a 2012) e a vencedora de 2013, Lu, também brasileiras.