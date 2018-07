Falcao manda mensagem e diz que perdoa rival por lesão

"Soner Ertek, obrigado por suas mensagens. Não se culpe, porque o que aconteceu foi acidente de futebol", escreveu o jogador, desculpando o rival. Ertek, zagueiro do Chasselay, da quarta divisão francesa, logo após o jogo já demonstrava-se abalado. O jogador, que é amador, chegou a falar que se sentiria mal por toda a vida se Falcao tivesse sofrido uma lesão grave.

O colombiano teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e a previsão de recuperação é de cerca de seis meses, o que o deixaria de fora da Copa. Por conta disso, torcedores colombianos lotaram a caixa de e-mail do Chasselay e do próprio zagueiro com críticas, ofensas e ameaças.

A Colômbia vai estrear na Copa do Mundo em 14 de junho, diante da Grécia, no Mineirão. Seus outros adversários no Grupo C serão a Costa do Marfim, no dia 19, no Mané Garrincha, e o Japão, no dia 24, na Arena Pantanal.