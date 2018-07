Falcão não descarta possibilidade de continuar defendendo a seleção de futsal

SÃO PAULO - O craque Falcão já não descarta a possibilidade de continuar defendendo a seleção brasileira de futsal. "Vou pensar se vale a pena continuar ou não", disse o jogador, pouco depois de desembarcar no aeroporto de Guarulhos, nesta terça-feira à noite.

O bicampeão mundial (2008/12), por ora, sabe apenas que não vai disputar o amistoso de domingo, contra a Colômbia, em São Bernardo. "Agora quero relaxar e recuperar o movimento total da face".

Nesta semana, o ala pretende conversar também com a direção do Intelli/Orlândia para decidir se renova ou não o contrato.

Falcão acredita que sua experiência foi fundamental para superar o difícil momento que viveu durante o Mundial da Tailândia. Lesionado logo no primeiro jogo, contra o Japão, ele chegou a acreditar que estaria fora da disputa. "Quando me machuquei, o pessoal pediu que eu não fosse embora para poder apoiar o grupo fora de quadra." No final das contas, ele se recuperou em tempo recorde e voltou a defender a seleção nas quartas de final, na dificílima vitória sobre a Argentina, de virada, por 3 a 2. Falcão jogou durante 28 minutos na Tailândia, o suficiente para fazer quatro gols, sendo três deles decisivos.

Seja qual for a decisão de Falcão, o técnico Marcos Sorato, o Pipoca, já se prepara para comandar o processo de renovação da equipe. "Conheço os jogadores, porque fui treinador do sub-20. Agora o importante é mudar a cabeça desses jogadores, porque o time adulto é diferente".

Nas entrelinhas de suas declarações, Pipoca emite um desabafo. Sem grande lastro como treinador, ele foi efetivado depois da saída de seu antecessor, PC Oliveira, do qual era auxiliar técnico. Pipoca foi bastante questionado ao perder, nas semifinais das Eliminatórias Sul-Americanas, para o Paraguai, em Gramado, no mês de junho. O Brasil encerrou a campanha, em casa, na terceira colocação, e o treinador sofreu com o descrédito. "No Mundial, foi uma missão cumprida pelo futsal brasileiro. Provamos que temos grandes treinadores e jogadores talentosos".

A efetivação de Pipoca não foi das mais tranquilas. PC, por telefone, deu a entender que a harmonia na comissão técnica no Mundial de 2008 não era total. "Sorato não era um auxiliar que participava muito." Os dois não eram nada próximos. "Era ele lá e eu cá, cada um na sua", diz o antigo treinador, que se desligou recentemente do Corinthians.