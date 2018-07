Falcão revela paralisia facial por estresse após lesão

"Estou feliz demais por ter tido a oportunidade de voltar a jogar. Trabalhei muito, me esforcei demais para estar aqui e poder ter a sensação de jogar em um campeonato que não esperava mais poder disputar. Tive até paralisia facial devido ao estresse", declarou, em entrevista ao SporTV.

A volta de Falcão aconteceu em grande estilo. Ele entrou na etapa final da partida contra os panamenhos, marcou seu gol e ainda provocou a expulsão de dois jogadores do adversário, irritados com as jogadas de efeito do brasileiro. O próprio ala comemorou sua atuação e destacou a importância de ter conseguido retornar já nas oitavas de final, apesar da previsão inicial apontar que ele só poderia jogar nas semifinais.

"Sabia que o teste teria que ser hoje (segunda), não dava para testar nas quartas. O mais importante foi readquirir a confiança, independentemente de jogar bem ou mal. Passei um nervoso muito grande nesses dias. Estou muito feliz de contribuir até o final, fazer parte deste grupo é muito importante", comentou.