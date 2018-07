Falcão se desculpa pelas redes após cusparada em torcedores

O craque Falcão usou o Instagram para pediu desculpas aos fãs nesta segunda-feira pelo episódio com torcedores do Carlos Barbosa, no domingo, quando o Sorocaba foi eliminado pelos gaúchos na semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF).

"Bom dia a todos!! Estou passando pra pedir DESCULPAS sobre a minha reação no jogo de ontem!! Sabemos que todos cometemos atos falhos durante os dias e a vida, porém quando você é uma pessoa pública, você é visto o tempo todo, sendo que as pessoas que julgam ou falam besteira, nem sempre estão sendo "vistas" ... Não é fácil você descer do ônibus e ser xingado e cuspido, você entrar pra um aquecimento ser xingado por muitos, começar o jogo, a torcida ficar a 1 metro de você, xingando e cuspindo, você querer jogar, e uma lesão de meses não te deixar?? isso vem me consumindo, você entrar em um jogo tão importante em uma função que não é a sua, e nessa função, continuar perto da torcida e tomar várias cusparadas

"MAS ÓBVIO que esses não estão aqui sendo julgados... assim como acontece em OUTROS lugares também... CLARO QUE SÃO ALGUNS, pois a torcida deu um show!! É muita pressão psicológica, e eu fui FRACO ao revidar uma provocação, e em 1 SEGUNDO, não posso jogar tanta coisa para o alto!! Eu detalhei isso para que antes do julgamento, se coloquem um pouco no meu lugar!! Justifica ??? Não, não justifica ... Venho aqui pedir PERDÃO pelo ato, desculpas para meus fãs, amigos, família, crianças e principalmente meus filhos, que graças ao dia a dia de educação , são muito bem criados e um exemplo de educação , e foram OS PRIMEIROS a me cobrar ... Doeu muito!!", escreveu Falcão.

"Minha imagem não foi feita de um dia para o outro... Já errei antes, errei agora, e pretendo não errar mais!! Jamais vou me fazer de'"Bom moço', pois tenho personalidade forte SIM, e tenho que entender que esse é o ÔNUS, e tenho que ENCARAR!! Não vão DESCAPITALIZAR a minha imagem assim!! Quem convive comigo no dia a dia, sabe que isso não vem de mim!! São 20 anos de carreira , sempre exaltado por todos vocês, e devo sim esse pedido de DESCULPAS a todos vocês!! Obrigado pela compreensão e carinho de sempre !! Perdão galera !!", completou o craque na postagem realizada nesta segunda-feira, por volta das 10h40.

No domingo, atuando como goleiro linha, Falcão acabou cuspindo na direção das arquibancadas do Centro de Eventos de Carlos Barbosa após ouvir xingamentos vindos de parte do público que estava atrás do gol defendido pelo jogador. A atitude acabou aumentando ainda mais os ânimos dos presentes no ginásio, que passaram a atirar objetos na direção do jogador. A partida teve que ser parada por alguns minutos até que a segurança fosse reforçada.

Caso Falcão conseguisse levar o Sorocaba para a final seria sua 11ª decisão consecutiva. A equipe foi a campeão no ano passado, mas não conseguiu superar o time gaúcho neste domingo, perdendo o duelo no tempo normal por 7 a 5 e na prorrogação por 3 a 1. O craque agora se concentra em se recuperar de uma lesão na coxa para enfrentar o Real Bucaramanga, da Colômbia, em dezembro, pela final da Libertadores.