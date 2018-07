Falcão tem 1º teste de fogo pelo Inter Paulo Roberto Falcão tem hoje o primeiro teste de fogo no comando do Internacional. Depois de vencer o Santa Cruz por um magro 1 a 0 e garantir classificação às semifinais da Taça Farroupilha do Campeonato Gaúcho, hoje a equipe colorada precisa bater o Emelec, às 20h15, no Beira-Rio, para garantir a primeira colocação no Grupo 6 da Taça Libertadores.