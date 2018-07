Falcão tem 1.º teste de fogo pelo Inter

Paulo Roberto Falcão tem nesta terça-feira o primeiro teste de fogo no comando do Internacional. Depois de vencer o Santa Cruz por um magro 1 a 0 e garantir classificação às semifinais da Taça Farroupilha do Campeonato Gaúcho, nesta terça a equipe colorada precisa bater o Emelec, às 20h15, no Beira-Rio, para garantir a primeira colocação no Grupo 6 da Copa Libertadores.

Na sua reestreia como treinador do Inter (já esteve à frente do time em 1993), Falcão manteve a base do antecessor Celso Roth, mas mudou o esquema tático: agora a equipe joga com duas linhas de quatro municiando os dois atacantes. O técnico barrou o zagueiro Índio e o atacante Zé Roberto, colocando Bolívar e Rafael Sóbis em seus lugares. Oscar, lesionado, volta a dar lugar a Andrezinho. O Beira-Rio deve receber o maior público do ano. O Inter não perde em casa, pela Libertadores, há 19 partidas.

