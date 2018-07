Falcão testa bom início no Inter contra Peñarol

MONTEVIDÉU - O Internacional sofreu muito na Libertadores de 2010, na qual foi campeão, por não jogar bem fora de casa - perdeu três vezes nos mata-matas. Nesta quinta-feira, a equipe visita o Peñarol pelas oitavas e o técnico Falcão promete ousadia e eficiência na busca de um bom resultado para evitar sufoco no duelo de volta, quarta-feira, no Beira-Rio. O confronto começa às 19h30 no histórico Estádio Centenário de Montevidéu.

"Vamos ter de atacar e nos impor, pela história do Internacional, sem dar muita chance ao adversário. Não existe essa de jogar em casa ou fora para mim. É tudo igual e quero a vitória", afirmou o invicto e entusiasmado técnico Falcão - ganhou as três no comando do Colorado -, que contará com time completo. Entre os titulares, Andrezinho, que ganhou a posição de Oscar, dividirá a armação das jogadas com D"Alessandro, de volta após cumprir suspensão diante do Juventude. "Pode até acontecer de ter que fazer modificação durante o jogo, mas não vamos nos encolher diante do adversário. Senão não serei o Falcão."

Camaradagem. Para evitar exageros da torcida adversária nesta quinta, o Inter fez anúncio no mínimo engraçado no jornal El País. Disse que o Peñarol e seus torcedores serão recebidos de braços abertos no jogo de volta, pelos laços que unem os clubes.