Falcão volta à final da Liga Futsal e vai pegar o Corinthians

Depois de 10 finais consecutivas da Liga Futsal e nove títulos, Falcão ficou fora da decisão no ano passado. A ausência, porém, não se prolongou. Neste domingo, ele ajudou a levar o Magnus - antigo Brasil Kirin - à final da competição com vitória sobre o Copagril, de Marechal Rondon (PR), na semifinal.

O time de Sorocaba (SP), que havia perdido a partida de ida por 2 a 1, devolveu o placar no tempo normal em Marechal Rondon, graças a um gol decisivo do craque Simi a pouco mais de um minuto do fim. A prorrogação terminou empatada e o jogo só foi decidido nos pênaltis, com vitória por 2 a 0 dos paulistas.

A final da Liga Futsal 2016 será contra o Corinthians, que enfim conseguiu encerrar sua sina, tendo caído na semifinal das últimas seis edições do torneio. Na sexta, eliminou o Assoeva, de Venâncio Aires (RS).

A decisão será em melhor de três jogos. O primeiro jogo é no dia 5, na Arena Sorocaba, recém inaugurada. O segundo, na segunda-feira seguinte, na Ginásio Wlamir Marques, o antigo ginásio do Parque São Jorge, que também mudou de nome recentemente. O terceiro jogo, se necessário, será também na casa do Corinthians, no dia 15 de dezembro, quinta-feira.