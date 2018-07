Falta ambição

O Vasco mereceu ganhar o jogo. E por um motivo bem simples: não se acomodou, lutou contra suas próprias dificuldades e foi para cima do campeão do mundo. No Corinthians atual, gol marcado no início da partida é sempre um perigo, parece um sonífero.

E o segundo tempo foi bem pior. Em vantagem no placar e pressionado, perdeu a capacidade de conduzir a bola ao ataque, abusou dos chutões. O resumo é preocupante: em 48 minutos acertou uma bola no gol defendido por Diogo Silva.

Cada um tem o direito de analisar os defeitos corintianos de acordo com seu ponto de vista. Tite prefere bater na tecla da reconstrução do grupo, da perda de Paulinho, da adaptação de Pato... Tem sentido, mas não explica tudo.

Em 2011, depois da desclassificação para o Tolima, na Libertadores, Roberto Carlos, Ronaldo, Jucilei e Dentinho deixaram o Corinthians. Além de protestos e ameaças da torcida, houve uma importante reformulação na forma de jogar.

Três meses depois, o time iniciou o Campeonato Brasileiro com nove vitórias e um empate. Não estava pronto, o grupo não era tão qualificado quanto o atual, mas a ambição era gigantesca. É o que falta agora. Desde aquela fatídica eliminação para o Tolima, o Corinthians ganhou o Brasileiro, a Libertadores, o Mundial, o Paulista e a Supercopa.

Hoje não existe aquela fome que levou o clube aos títulos tão sonhados, quando recuperava bolas e pressionava adversários como nenhum outro concorrente. A defesa, com apenas sete gols sofridos, ainda é, disparada, a melhor do campeonato, mas no resto essa formação não tem cara de Corinthians. Basta observar o futebol de Alexandre Pato.

Apesar do título, os números de 2011 não foram ótimos. Depois do início excepcional, a equipe oscilou e chegou a vencer partidas em que deu um único chute a gol. Havia claríssimos problemas técnicos, que resvalaram na postura tática. Mas o desejo de vencer estava lá, intacto.

Agora é diferente, o grupo espera acontecer. O ataque está entre os piores do Brasileiro 2013. Antes de mudar o padrão tático é preciso conhecer com precisão o nível de mobilização dos atuais jogadores.

O Botafogo de Oswaldo Oliveira e de Seedorf é o contraponto. Quer mais vontade e paixão? Desde o início do campeonato o time age como se as condições de treinamento e de jogo fossem ideais. A verdade, entretanto, nos revela um clube sem estádio, com os salários atrasados, mas com uma vontade descomunal de dar certo.

É preciso mudar a mentalidade do futebol brasileiro. Enquanto o desacreditado se esforça e se esfola para vencer, o favorito demonstra uma falta de apetite inacreditável. É emocionante ver a forma como o Botafogo tem enfrentado as dificuldades.

Se o Corinthians estivesse encarando as suas com a fome que sempre o caracterizou, não precisaria explicar nada. Poderia apenas dizer que assim é o futebol. Na quarta-feira passada, parece ter sentido nojo do Luverdense. Falta ambição. É necessário restituir o desejo da vitória.

Pior foi a confusão entre as torcidas no estádio Mané Garrincha. Há décadas, a rivalidade entre corintianos e vascaínos é explosiva. Só a turma de Brasília não sabia. O futebol precisa de profissionais. Você já viu por aqui: estádio novo com ideia velha não funciona. Quem dirige o esporte no País não tem a menor noção do que está fazendo.