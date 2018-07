Falta de fôlego faz Tite mexer no time do Corinthians

SÃO PAULO - A falta de preparo físico que tirou o zagueiro Paulo André do time é o maior desafio do Corinthians, que nesta quarta-feira enfrenta o Guaratinguetá, às 22 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, pela 2.ª rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da pré-temporada longa - a equipe treina desde dia 4 - e dos amistosos de início de ano, o elenco ainda sente falta de ritmo. "Vejo que é importante repetir o time, mas há o limite físico, se não atrapalha, como é o caso do Paulo (André)", afirmou Tite.

O substituto de Paulo André será Chicão, que treinou entre os titulares - Wallace seria a primeira opção, mas se chocou no treinamento e fraturou o nariz. "Temos uma margem de cinco a seis jogos para voltar a ter uma intensidade boa de jogo", disse Tite. "Nosso time precisa disso, tem essa característica."

Tite repetiu nesta terça um pouco do discurso após a vitória apertada diante do Mirassol na estreia. O fato de estar abaixo fisicamente em relação aos times do Interior foi uma das justificativas do técnico para explicar o mau desempenho no sábado. Os jogadores concordaram com o treinador. "Para o primeiro jogo oficial da temporada está bom", disse o atacante Emerson.

Antes da estreia no Estadual, o time fez dois amistosos, contra Flamengo e Portuguesa.

Outros atletas estão sendo analisados "jogo a jogo", de acordo com Tite. São os casos de Liedson e Alex. Os dois estão confirmados no time que vai a Guaratinguetá, mas não têm presença confirmada no domingo, contra o Linense, no Pacaembu.

O objetivo é que todos atinjam 100% do condicionamento físico para a estreia da Libertadores, dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

DANILO VOLTA

O outro componente para escalar o time, segundo Tite, é de ordem técnica. Essa é a razão pela qual o treinador decidiu fazer outra mudança na equipe. O técnico sacou Willian e decidiu escalar mais um meia: Danilo. "O time (contra o Mirassol) se mostrou melhor com a entrada do Danilo ao lado do Alex, do Liedson e do Emerson."

Embora admita o fator técnico, essa é uma dúvida antiga do treinador. Ele não considera Willian reserva de Danilo. Apenas vai optar por um ou por outro de acordo com o jogo.

Elton, que marcou um gol contra o Mirassol, fica no banco, assim como Jorge Henrique, que entrou bem e foi decisivo para a virada sobre o Mirassol.

DÚVIDA SOBRE ADRIANO

Tite mantém sua posição de não estipular prazo para o retorno do atacante e põe em dúvida até sua presença na lista da Libertadores da América.

"Não penso nisso agora, só lá na frente. Minha preparação não é com a lista mas com o jogo de amanhã (quarta)." O técnico reafirmou que Adriano só retorna se estiver bem fisicamente.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Pio, Padovani, Vágner e Fábio Gaúcho; Everton, Daniel, Aloísio e Marcinho; Thiago Cunha e Charles (Gercimar). Técnico: Roberto Fernandes.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Emerson e Liedson. Técnico: Tite.

Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral; Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Globo e Band; Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.