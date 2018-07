Falta de fôlego preocupa Del Bosque

Ontem, o observador da seleção espanhola Paco Jimenez fez uma cuidadosa radiografia de Portugal, concluindo que ele será "um adversário muito perigoso", que a Espanha deve ter cuidado. "Quem pensa que se trata só de Cristiano Ronaldo e nada mais, está enganado. Eles têm uma grande equipe, com dois dos melhores centrais europeus, dois bons laterais, um meio-campo que sabe trocar e prender a bola. E, no ataque, além de Ronaldo, contam com Nani, um futebolista pouco badalado mas impressionante."

Paco Jimenez alertou ainda que o time português gosta de jogar em contra-ataque e que não deverá mudar essa sua forma de atuar na quarta-feira. "Não creio que mudem", disse. "Se fizerem isso, poderão complicar as coisas para eles."

A Espanha está baseando seu sucesso na Euro em grande parte na segurança de sua defesa. O goleiro Casillas já soma 300 minutos sem ser batido. No jogo contra a França, pelas quartas, ele só teve de fazer uma defesa, o que mostra o alto nível defensivo da equipe, que pressiona o adversário desde o ataque.

"Que a França só tenha conseguido uma oportunidade de gol é sinal de que estamos atuando solidariamente, com todos ajudando na defesa", disse o meia Xavi Hernández. O zagueiro Piqué concorda: "Defensivamente, estamos fazendo uma grande Euro com toda a equipe mentalizada em manter Casillas sem tomar gols. É o nosso segredo."