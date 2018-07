Falta de patrocínio faz dupla pensar em parar após Londres A fluminense Lara tem 24 anos. Paulistana, Nayara é um ano mais nova. Com a parceria iniciada após o Pan do Rio, em 2007, e a experiência de duas olimpíadas, o dueto tem tudo para chegar no auge em 2016, no Rio. Mas as atletas podem não competir em casa. Estão preocupadas com o futuro e cogitam parar após os Jogos de Londres. O motivo é a falta de patrocínio.