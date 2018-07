Falta de união pode acabar com a Fota

As demais escuderias se sentiram atingidas, ainda que suas leituras do acordo também sejam particulares. Há desconfiança, que coloca o futuro da Fota em xeque num péssimo momento. Seu contrato com a FOM, detentora dos direitos comerciais da F-1, dirigida por Bernie Ecclestone, termina no fim de 2012.

Se a Fota deixar de existir, seu fim terá imensas consequências. O que já se comenta é que Ecclestone, como fez em 2007, poderá fazer oferta em separado para a Ferrari renovar com a FOM. Se isso ocorrer, as demais equipes se sentirão quase obrigadas a negociar com o dirigente, como ocorreu quatro anos atrás. / L.O.