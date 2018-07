Falta dinheiro, sobra motivação

SÃO PAULO - Apesar do imenso abismo financeiro que separa os times grandes dos pequenos no futebol paulista, os que não compõem o quarteto de ferro, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, agora com a companhia de Portuguesa e Ponte Preta, recém-promovidas à elite nacional, estão prontos para surpreender.

Guarani, Bragantino e São Caetano já começam a pensar no time para a Série B do Brasileiro, o Oeste quer chegar forte à Série C, enquanto Mirassol, Ituano, Guaratinguetá, Botafogo, Comercial, XV de Piracicaba, Catanduvense, Mogi Mirim e Paulista lutam para chegar ao G-8, disputar as quartas de final e, de quebra, conquistar uma vaga na Série D Nacional, única forma de esticar a temporada, disputando também uma competição de peso no segundo semestre.

Entre as novidades, a volta dos tradicionais XV de Piracicaba, após 16 anos fora da 1ª Divisão, Comercial, 25 anos ausente, Guarani e Catanduvense.