Falta pouco para fechar com Rodrigo Souto

Com 29 anos, Rodrigo Souto está no Jubilo Iwata, do Japão. Seu contrato termina no fim do ano, por isso ele pode vir sem que seja precisa negociar com o clube japonês. Ele teve proposta para ficar e também uma para ir jogar no Catar, mas está decidido a voltar ao Brasil.

O Palmeiras também vai com tudo para cima de Riquelme nesta semana. O projeto para tentar convencê-lo a aceitar a transferência está praticamente definido e até amanhã o clube oficializará uma proposta ao ex-jogador do Boca Juniors que está sem clube. /D.B.