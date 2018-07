Faltou o gol, mas a Juventus retoma a liderança do Milan

Apesar de o jogo de ontem ter sido o 16.º das equipes, ele foi válido pela primeira rodada. O atraso se deve à greve que os jogadores fizeram no início da temporada europeia, que acabou adiando a partida inicial.

O confronto em Údine prometia ser bastante disputado. Afinal, a liderança do Italiano estava em jogo. Os donos da casa entraram em campo com 31 pontos, dois a menos que o adversário. O objetivo era alcançar o Milan, que na terça-feira havia feito 2 a 0 no Cagliari.

A briga pela ponta anda empolgante, principalmente entre Juve e Milan. No fim de semana, eles já haviam se alternado na primeira colocação, com a equipe de Turim terminando a rodada na frente após os 2 a 0 no Novara. Já a Udinese vinha de um empate (2 a 2) com a Lazio, jogo em que teve seu treinador, Francesco Guidolin, expulso por reclamar da arbitragem.

O primeiro tempo de ontem foi marcado pelas fortes retrancas e as chances criadas foram poucas. Aos 12, Buffon fez boa defesa em chute do chileno Isla.

A etapa final não foi muito diferente. A Juventus entrou mais reforçada no ataque, com Del Piero e Quagliarella, mas os gols não saíram. O resultado recolocou os visitantes na liderança, agora ao lado do Milan, e ainda os deixou invicto na competição nacional.

Mesmo com o empate, a Udinese manteve-se na 3.ª colocação, mas contou com o tropeço da Lazio, que poderia roubar-lhe a posição.

Jogando em casa, a Lazio não passou do 0 a 0 com o Chievo e segue com 29 pontos.

Sobrou gols. O destaque da rodada de ontem foi o Napoli, que goleou o Genoa por 6 a 1 e chegou aos 24 pontos. Cavani (2), Hamsik, Pandev, Gargano e Zuninga anotaram os gols do time.

Goleada também rolou em Milão. A Inter (27) fez 4 a 1 no Lecce, com gols de Pazzini, Milito, Cambiasso e Alvarez.

Empate por 0 a 0 com a Udinese, fora de casa, serviu para colocar a equipe de Turim em 1º no Campeonato Italiano