Família de Daniel Alves vai ao treino em Salvador

SALVADOR - Domingos Alves e Lúcia Ribeiro levaram três netos, dois filhos e outros parentes, além de vizinhos e amigos, da cidade de Juazeiro, no interior baiano, para prestigiar o treino do filho Daniel Alves com a seleção brasileira, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Parte dessa caravana pretende visitar o lateral-direito durante a noite no hotel da delegação, e todos estarão neste sábado na Fonte Nova para ver o jogo entre Brasil e Itália pela Copa das Confederações.

Dona Lúcia contou que comprou um presente para entregar ao filho nesta sexta-feira, mas não quis revelar o que é. "Não é nada de comer, porque isso é proibido", afirmou a mãe do jogador da seleção brasileira e do Barcelona. O pai de Daniel Alves também manteve segredo.

Descontraídos, os dois assistiram ao treino e disseram que sempre têm contato com Daniel Alves. Viajam algumas vezes por ano para Barcelona, enquanto o lateral costuma passar o Natal com eles em Juazeiro, cidade que fica a quase 600 quilômetros de Salvador.

Seu Domingos revelou também que fica muito nervoso quando um torcedor critica ou ofende o lateral por um erro durante um jogo. Admitiu que tem vontade de reagir, mas combinou com a esposa que ela tem que segurar bem firme a mão dele para não que não faça nada. "Isso já é acertado entre nós, porque senão já tinha saído no pau muitas vezes", contou o pai de Daniel Alves.

Mas ele também tem cobranças para o filho. "Quando ele não dá o passe certo, ele já sabe que no final do jogo eu vou telefonar e descascar o ouvido dele. Mas quando acerta, o telefonema é de elogio", disse Seu Domingos. Já Dona Lúcia explicou que costuma mandar uma mensagem diária para Daniel Alves, com os dizeres: "Bom dia, meu bebê".

Apesar da família presente no treino e no jogo em Salvador, os dois filhos de Daniel Alves, Vitória e Daniel, ficaram em Barcelona, com a mãe Dina, e não estão acompanhando de perto a disputa da Copa das Confederações.