Família de Schumacher pede privacidade após acidente

"Queremos pedir que a imprensa respeite nossa esfera privada e de nossos amigos e agradecemos a todo apoio expressado", afirmou Kehm, revelando também que os familiares estão abalados com o acidente. "A família não está muito bem obviamente. Eles estão chocados", disse.

A empresária de Schumacher também elogiou o trabalho dos médicos do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na França, onde o ex-piloto está internado. "Sabemos que estão fazendo todo o possível para atender Michael", afirmou.

Schumacher, de 44 anos, é casado com Corinna e tem dois filhos. No domingo, ele estava esquiano em Meribel, nos Alpes Franceses, quando caiu e bateu a cabeça em uma pedra, o que provocou lesões. Ele inicialmente foi levado para um hospital nas proximidades, em Moutiers, mas, em razão da gravidade do seu caso, acabou sendo transferido para Grenoble, onde foi operado. De acordo com os médicos, o estado de Schumacher, em coma, é "crítico" e o alemão luta pela vida.

Durante sua carreira, Schumacher faturou sete títulos mundiais e venceu 91 corridas na Fórmula 1. Após o sucesso inicial com a equipe Benetton, ele se transferiu para a Ferrari e ajudou a levar a equipe italiana a dominar o esporte. Após se aposentar em 2006, Schumacher retornou em 2010 e correu pela Mercedes por três anos, para enfim deixar a Fórmula 1 definitivamente.