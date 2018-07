Família proíbe menção ao time durante enterro

Estudante de engenharia civil, André Alves Lezo tinha 21 anos e foi enterrado ontem, no Cemitério Parque Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. A cerimônia, realizada por volta das 14h30, foi acompanhada por centenas de torcedores do Palmeiras, a maioria vestindo roupas da Mancha Alviverde, torcida da qual o jovem fazia parte.

André foi ferido no confronto entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians que se encontraram na Avenida Inajar de Souza, na zona norte, horas antes do clássico de domingo. Depois de apanhar muito, o palmeirense morreu em decorrência de um tiro na cabeça. O óbito foi confirmado à noite, horas após o jogo.

A imprensa não foi autorizada a entrar no cemitério para acompanhar o velório e o sepultamento. Pessoas presentes afirmaram que a família de André não permitiu que nenhum adereço que fizesse alusão ao Palmeiras ou à Mancha, entre eles as respectivas bandeiras, fosse colocado na sala de velório ou no caixão. O corpo do torcedor foi enterrado com um terno.

André era irmão de Lucas Alves Lezo, vice-presidente da Mancha. O dirigente da torcida organizada também se feriu antes de um jogo de futebol. Em agosto de 2011, Lucas levou um tiro na perna antes do clássico entre Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, em Presidente Prudente.

Atualmente, Lucas é um dos 27 torcedores proibidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) de entrar em estádios do Estado de São Paulo. Ele esteve envolvido em uma briga no dia 5 de fevereiro.

Homenagem. O gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, representou o clube no enterro de André Lezo. O ex-jogador disse ser contra a extinção das torcidas organizadas. "Proibir os torcedores de ir ao estádio pode até inibir (a violência), mas isso não inibe que eles se encontrem. Esse problema não foi no estádio, foi antes do jogo."

O Palmeiras deve fazer uma homenagem a André Alves Lezo amanhã, antes da partida contra o Paulista, em Jundiaí. O time tenta a reabilitação após a derrota por 2 a 1 contra o Corinthians, no domingo. "Mas, independentemente dos resultados esportivos, a maior perda para nós, palmeirenses, foi essa (a morte do torcedor)", disse Sampaio. / A.R.