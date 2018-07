Mick Fanning encara onda 'mutante' em praia na ilha da Tasmânia

Mick Fanning foi eliminado precocemente na etapa do Taiti do Mundial de Surfe, conhecida pelas ondas perigosas de Teahupoo. Que tal 'relaxar' surfando na ilha da Tasmânia, a cerca de 250 quilômetros da Austrália? Nada mal, se não fosse a perigosa e temida Shipstern Bluck, uma das ondas mais arriscadas e 'mutantes' do mundo.

Porque foi lá que Fanning e seu compatriota Mark Mathews participaram de uma sessão de tow-in. As ondas são tão grandes que o surfista precisa ser rebocado por um jet ski para ganhar velocidade suficiente para entrar na onda. A foto abaixo dá uma boa ideia do tamanho do risco que Fanning e seu amigo correram.

Fanning, três vezes campeão mundial de surfe, passou fácil por mais esse desafio. E para quem escapou da morte em um ataque de tubarão, na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, nem mesmo uma onda como Shipstern Bluck assusta.

O surfista australiano é o vice-líder da atual temporada (o brasileiro Mineirinho lidera a competição). Medina, que chegou à final no Taiti, voltou à brigar pelo título, embora ainda precise melhorar muito seu desempenho em 2015. A próxima etapa, a oitava da temporada, será disputada na Califórnia, em Trestles, entre os dias 9 e 20 de setembro.