Fanning vence após susto com tubarão e Bruno Santos avança na etapa do Taiti

O primeiro dia de competições da etapa de Teahupoo, no Taiti, do Circuito Mundial de Surfe, acabou ficando marcado pela vitória do australiano Mick Fanning na sua primeira bateria após quase sofrer um ataque de tubarão em Jeffreys Beach, na África do Sul. Além disso, Bruno Santos foi o único brasileiro a vencer uma bateria neste sábado.

Quase um mês após o incidente traumático na final da etapa sul-africana, quando um tubarão se aproximou perigosamente de Fanning, o australiano voltou a competir no Circuito Mundial de Surfe e avançou direto para a terceira fase no Taiti ao somar 12,17 pontos, superando o compatriota Adam Melling (6,26) e o local Taumata Puhetini (1,33).

Com duas notas superiores a 7, o norte-americano Kelly Slater se classificou com 15,10, superando o brasileiro Jadson André, com 8,23, e Brett Simpson, com 4,70. Já Filipe Toledo somou apenas 5,37, sendo batido pelo espanhol Aritz Aranburu, com 13,10, em uma bateria que também contou com a participação do havaiano Keanu Asing (7,16).

Campeão em 2008 da etapa taitiana, Bruno Santos passou pelo qualifying e se classificou para a terceira fase ao somar 8,67 pontos, derrotando o também brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, que lidera o campeonato, mas fez apenas 5,30, numa bateria que também teve a participação do taitiano Michel Bourez (2,44).

A primeira rodada da etapa de Teahupoo não foi concluída, pois os organizadores optaram por paralisar a disputa em razão das condições ruins do mar. Uma nova chamada para retomada da disputa será realizada neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília).

Assim, quatro brasileiros ainda aguardam para estrear no Taiti. Ítalo Ferreira e Gabriel Medina vão duelar com o neozelandês Ricardo Christie. Outra bateria terá as participações de Wiggoly Dantas e Miguel Pupo, além do francês Jeremy Flores.