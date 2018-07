Fãs podem trocar agasalho por ingressos da pesagem do UFC São Paulo

SÃO PAULO - Mais uma vez o UFC decidiu incorporar campanhas sociais à sua programação. Na última vez que esteve em São Paulo, em outubro do ano passado, aderiu ao programa de combate ao câncer de mama. Agora, os fãs de MMA que doarem agasalhos poderão participar de uma sessão de autógrafos com alguns lutadores e, depois, acompanhar a pesagem oficial da final do The Ultimate Fighter Brasil 3, na próxima sexta-feira, 30.

Além de arrecadar roupas de frio para a tradicional "Campanha do Agasalho", que ocorre anualmente no Estado, o UFC também quer garantir uma presença razoável de pessoas nos eventos que antecedem a noite das lutas no Ginásio do Ibirapuera, zona sul da capital paulista.

Depois de trocar os protagonistas do card principal duas vezes - o esperado duelo entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen, treinadores do TUF 3, havia sido substituído pelo combate entre Júnior Cigano e Stipe Miocic, mas Cigano se machucou e foi obrigado a abandonar o desafio no início deste mês -, o UFC acabou perdendo nomes de peso para atrair público. A aposta agora é no sorocabano Fábio Maldonado, que mudou de categoria e fará sua estreia entre os pesados.

As doações começam nesta quinta, 22, e vão até o dia da pesagem, na próxima sexta, 30. Basta doar um agasalho, em bom estado, em um dos três pontos de trocas espalhados pela cidade para conseguir um ingresso. Como de costume, o UFC também fará um bate-papo e uma sessão de autógrafos com lutadores brasileiros antes da hora da balança e das famosas encaradas. Ou seja, vale a pena chegar cedo para aproveitar todas as atividades no Ibirapuera.

Para assistir as doze lutas no sábado, 31, ainda há ingressos disponíveis. Os valores estão entre R$ 290 (Arquibancada) e R$ 1800 (Octógono Premium) - todos os setores possuem meia-entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Tickets for Fun, por telefone, em pontos credenciados e na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera.

UFC na "Campanha do Agasalho" - Pontos de Trocas:

ZONA SUL

Ginásio do Ibirapuera (Portão P1)

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera - São Paulo / SP

Horário de troca: diariamente das 10h às 20h*

*Exceto o primeiro dia, quinta-feira (22), quando as trocas se iniciam às 14h.

ZONA LESTE

Loja Riachuelo Aricanduva

Endereço: Shopping Aricanduva - Avenida Aricanduva, 5555 - São Paulo / SP

Horário de troca: horário de funcionamento da loja

ZONA NORTE

Loja Riachuelo Tucuruvi

Endereço: SP Shopping Metrô Tucuruvi - Avenida Dr. Antonio, 566 - São Paulo / SP

Horário de troca: horário de funcionamento da loja

Card principal

Peso pesado: Fabio Maldonado vs Stipe Miocic

Final do The Ultimate Fighter Brasil 3 - Peso médio

Final do The Ultimate Fighter Brasil 3 - Peso pesado

Peso meio-médio: Demian Maia vs Alexander Yakovlev

Peso pena: Rony Jason vs Robbie Peralta

Card preliminar

Peso leve: Elias Silverio vs Ernest Chavez

Peso leve: Rodrigo Damm vs Rashid Magomedov

Peso meio-médio: Paulo Thiago vs Gasan Umalatov

Peso pena: Kevin Souza vs Mark Eddiva

Luta The Ultimate Fighter Brasil 3 - Peso médio

Luta The Ultimate Fighter Brasil 3 - Peso pesado

Peso galo: Pedro Munhoz vs Matt Hobar