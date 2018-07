Favorita, Errani cai na estreia no Torneio de Estrasburgo Principal favorita ao título em Estrasburgo, a italiana Sara Errani sofreu mais uma queda na estreia, nesta segunda-feira. Com fraco rendimento no giro sobre o saibro, a número 18 do mundo foi superada pela portorriquenha Monica Puig por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.