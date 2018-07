Favorita Espanha encara tabu diante da França

Mesmo sabendo que todos os adversários mudam o estilo de jogo no confronto contra os atuais campeões mundiais, o técnico Vicente Del Bosque mantém a identidade de seu time. E a formação. Hoje poderá repetir pela primeira vez em quatro anos os 11 titulares por três partidas consecutivas.

Sem jogadores machucados ou suspensos, Del Bosque prefere ser criticado por conservadorismo do que por não ter as ideias claras. Fernando Torres será o centroavante e terá a companhia de Davi Silva na frente, além das chegadas de Fábregas. Sem falar, é claro, no quarteto fantástico de meio-campo, formado por Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta,

A partida também colocará Xabi Alonso no seleto "clube dos cem". O meia será o 5.º jogador espanhol a chegar ao centenário de jogos, ao lado de Zubizarreta, Casillas, Raúl e Xavi Hernández.

Já a França, que tem a seu favor o retrospecto, sabe que precisará de muito mais que isso para superar os espanhóis.. Para complicar, o time voltou a viver sob desconfiança depois de perder para a já eliminada Suécia na última rodada da primeira fase, resultado que quase lhe custou a vaga. A novidade pode ser Cabave, recuperado de lesão, na meia. Na zaga, Phillipe Mexes, suspenso, vai dar lugar a Laurent Koscielny, que fará sua estreia.