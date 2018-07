Favoritas decepcionam e caem em estreia no Torneio de Roma O dia foi de "zebras" e decepções no Torneio de Roma, nesta quarta-feira. Nada menos que oito cabeças de chave se despediram da competição italiana, sendo cinco delas logo na estreia. A mais bem ranqueada foi a alemã Angelique Kerber, eliminada pela canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 7/5.