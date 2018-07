Favoritas, Svitolina e Stosur avançam às quartas de final no WTA de Taiwan

Com mais facilidade, Elina Svitolina, atual número 13 do mundo, derrotou a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5. Nas quartas de final, a sua adversária será a turca Ons Jabeur, apenas a 171.ª colocada do ranking da WTA, que havia se classificado na última quarta-feira.

Já Samantha Stosur teve mais trabalho para se classificar. A número 23 do mundo precisou de três sets para ganhar de virada da eslovena Dalila Jakupovic com as parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Sua próxima rival será a chinesa Shuai Peng, que surpreendeu ao eliminar a checa Katerina Siniakova, cabeça de chave número 5, com a vitória por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Por fim, depois de eliminar a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do ranking da WTA, na estreia, a japonesa Kurumi Nara perdeu de virada para a chinesa Zhu Lin por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. A tenista da China enfrentará agora Mandy Minella, de Luxemburgo. O outro duelo das quartas de final será entre a japonesa Misaki Doi e a checa Lucie Safarova.