Favoritismo inglês

A eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa e a campanha fraca na Inglaterra fazem do Mundial do Japão uma competição ainda mais importante para o Chelsea. A disputa passou a ser a chance de salvar uma temporada até agora fracassada.

A equipe inglesa jogou como poucas vezes nos últimos meses. Marcou forte no meio-campo, trocou passes rápidos e envolveu os mexicanos do início ao fim. O placar de 3 a 1, diante de um oponente razoável (apesar do péssimo retrospecto do México no Mundial de Clubes), acabou sendo modesto. Poderia tranquilamente ter marcado seis ou sete gols.

É claro que no domingo a história será diferente. O Corinthians não é o Monterrey e não vai atuar tão mal como na sofrida estreia contra o Al Ahly. Mas, para derrotar o Chelsea de ontem, precisará estar num dia iluminado e repetir as melhores atuações da Libertadores.

Terceiro mundo. Reclamamos quando os europeus nos olham com certo ar de superioridade, mas, admitamos, a América do Sul é, mesmo, Terceiro Mundo no quesito organização. A final da Copa Sul-Americana, vencida com justiça pelo São Paulo (na festiva despedida de Lucas), manchou a imagem de nosso futebol. Na Libertadores, os incidentes também costumam ser frequentes.

Na Europa, claro, existem hooligans, escândalos de apostas, entre outras coisas, mas o tratamento ao público é completamente diferente, como vemos, por exemplo, na Liga dos Campeões. O São Paulo cometeu erros como o de ter impedido o Tigre de treinar no Morumbi. Poderia ter recebido melhor os adversários, mesmo com os problemas sofridos na Argentina. Não há anjinhos nessa história, sem dúvida. O comportamento dos argentinos, no entanto, é digno de punição severa pela Conmebol.

No discurso dos próprios dirigentes, o Tigre enterra boa parte da credibilidade de suas acusações. Um diretor declarou que "futebol é festa e alegria" para o clube. Festa e alegria com cotoveladas, pontapés, empurrões e provocações durante as partidas? Foi assim nos dois confrontos com o São Paulo.

Não sabemos o que de fato ocorreu nos vestiários do Morumbi depois do primeiro tempo da decisão de anteontem - se os seguranças brasileiros realmente exageraram (como alegou o Tigre) -, mas é certo que os argentinos deixaram o campo descontrolados, querendo briga, já conscientes de que uma virada no segundo tempo seria praticamente impossível. Será que, se o jogo estivesse 0 a 0, eles teriam agido do mesmo modo e se recusado a disputar o segundo tempo?