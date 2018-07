Favoritos, quenianos dominam Volta da Pampulha

A corrida masculina foi a mais disputada. O queniano Barnabas Korgei ficou com a vitória após dar um sprint nos metros finais e se destacar de um grupo de cinco corredores. Ele marcou o tempo de 54min04s. O também africano Mark Korir ficou com o segundo lugar, seguido dos brasileiros Damião de Souza, Giovani dos Santos e Paulo Roberto Paula.

Na prova feminina, Bornes Kitur chegou na frente, com a marca de 1h05min13s, com quase um minuto de vantagem sobre a baiana Edielza dos Santos, com 1h06min. A também queniana Maurine Kipchumba ficou com o terceiro lugar. As brasileiras Tatiele Roberta de Carvalho e Conceição Maria Oliveira completaram o pódio.