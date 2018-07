Federação britânica vai investigar histórico médico de Mo Farah Preocupada com denúncias envolvendo o técnico Alberto Salazar, a federação britânica de atletismo vai investigar o histórico médico do corredor Mo Farah, campeão olímpico e mundial dos 5.000 e dos 10.000 metros. A entidade está preocupada com as suspeitas que recaem sobre Salazar, técnico do astro do atletismo britânico.