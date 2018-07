Osorio continua no comando do México após derrota por 7 a 0

O colombiano Juan Carlos Osorio recebeu, nesta quinta-feira, um voto de confiança da Federação Mexicana de Futebol e foi mantido no comando da seleção nacional para o restante da Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018, apesar do vexame na disputa da Copa América Centenário.

Em outubro de 2015, Osorio deixou o comando do São Paulo para assumir a seleção mexicana. E o futuro do treinador foi colocado em dúvida no último fim de semana, após a equipe ser eliminada nas quartas de final com uma incrível derrota por 7 a 0 para o Chile, naquele que foi o maior revés da história do México em uma competição oficial.

Até então, porém, o México vinha tendo desempenho bom sob o comando de Osorio, com nove vitórias e um empate. A goleada, evidentemente, provocou fortes críticas ao treinador no país. Na última quarta-feira, o colombiano se reuniu com o presidente da federação, Decio de María, com o secretário-geral Guillermo Cantú e o diretor esportivo Santiago Baños. E agora a direção confirmou a permanência do treinador.

"O vivido no sábado passado foi um duro golpe e uma grande tristeza para a torcida, o corpo técnico e para todos que integramos a seleção nacional", disse Cantú. "Derrotas assim, sendo ou não acidentes do futebol, nos levam a avaliações, porque todos ficamos devendo, mas nos ajuda a refletir, reconhecer e corrigir os erros, eliminar tudo seria fácil, mas decidimos continuar com o projeto", acrescentou o secretário-geral.

O colombiano também foi criticado pelas mudanças constantes na escalação do México entre uma partida e outra. Na Copa América, foram nove mudanças entre os jogos com Jamaica e Venezuela pela fase de grupos, etapa em que utilizou os três goleiros convocados.

As próximas partidas do México pelas Eliminatórias serão em 2 e 6 de setembro, diante de El Salvador, fora de casa, e de Honduras, como visitante, respectivamente. A seleção mexicana já está classificado para o hexagonal final.