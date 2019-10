Federação de Atletismo da Rússia revela mais dois casos de doping

A Federação de Atletismo da Rússia revelou nesta segunda-feira mais dois casos de doping no esporte nacional. As duas atletas já se aposentaram, mas foram punidas mesmo assim pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). A velocista Yulia Gushchina foi punida com suspensão de quatro anos, enquanto Anna Klyashtornaya sofreu gancho de dois anos.

Campeã olímpica no revezamento 4x100 metros em Pequim-2008, Gushchina teve constatada em suas amostras a substância turinabol, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada). O doping foi detectado durante o Mundial de Atletismo de 2011 e também nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

Mas o doping só foi confirmado recentemente, quando as amostras foram testadas novamente por novos métodos. O mesmo aconteceu com o caso de Klyashtornaya, banida por conta da mesma substância, detectada nos Jogos de Londres. Yulia Gushchina não compete profissionalmente desde 2016, enquanto Klyashtornaya está fora dos grandes eventos desde 2015.

A Rússia vem tentando se restabelecer no circuito de atletismo nos últimos meses depois que um escândalo, com uma série de casos de doping, abalou a credibilidade da modalidade do país em 2015. Em razão disso, os atletas russos não puderam disputar no atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.