Federação de bobsled suspende cinco russos por doping nos Jogos de Sochi

O hoje presidente da Federação de Bobsled da Rússia, Alexander Zubkov, e outros quatro atletas foram provisoriamente suspensos, nesta sexta-feira, por casos de doping ocorridos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014.

A Federação Internacional de Bobsled e Skeleton explicou que impôs as suspensões provisórias aos cincos russos "com base nas explicações fundamentadas emitidas pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês)".

A CAS confirmou este ano as cinco desqualificações dos Jogos de Sochi, impostos por uma comissão disciplinar do Comitê Olímpico Internacional, por se beneficiarem de um esquema apoiado pelo Estado russos para trocar amostras contaminadas com esteroides por outras "limpas" para avaliação antidoping.

Zubkov teve retirados seus títulos olímpicos, conquistados há quatro anos nas disputas de duplas e de quartetos. Os outros russos provisoriamente suspensos foram Alexey Voevoda, Alexander Kasyanov, Aleksei Pushkarev e Ilvir Khuzin.

Kasyanov e Pushkarev competiram no último final de semana em um evento da Copa do Mundo de Bobsled na Letônia. E eles terminaram essa competição em 13º lugar.