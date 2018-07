Federação de luta critica saída do programa olímpico

A Fila se disse "muito surpresa" e que "tomará todas as medidas necessárias" para convencer os membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) para manter a luta com status olímpico. A decisão final do COI será tomada somente em setembro, em reunião a ser realizada em Buenos Aires, na Argentina.

O corte da luta anunciado nesta terça surpreendeu o mundo esportivo. Já se sabia sobre um possível veto a uma modalidade nos Jogos de 2020, mas a aposta recaía sobre o pentatlo moderno. A remoção permite ao COI incluir novo esporte no programa olímpico. Beisebol, softbol, caratê, squash, patinação artística, escalada, wakeboard e Wushu são alguns dos candidatos a assumir essa vaga na Olimpíada.

A luta, disputada nos estilos livre e greco-romano, fez parte da lista de eventos da primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, em Atenas, em 1896. No ano passado, na Olimpíada de Londres, a luta contou com a participação de 344 atletas, que disputaram medalhas em 11 eventos do estilo livre e sete do greco-romano.